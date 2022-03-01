Ольга Абрамова: угрозы продовольственной безопасности Удмуртии нет

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия не будет испытывать нехватку продовольствия несмотря на экономическое давление. Об этом заявила заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова на встрече с журналистами.

По словам куратора агропромышленного комплекса в республиканском кабмине, сегодня в Удмуртии производится достаточно основных продуктов питания для удовлетворения повседневного спроса.

«Все, что касается основных категорий продуктов питания, которые производятся на территории Удмуртской Республики, – мясо, молочная продукция, картофель, овощи – обеспеченность этими продуктами составляет от 80 до 150 процентов. Здесь у нас никаких опасений. Но для того, чтобы опасений не было и в будущие периоды, на конец 2022 года и на 2023 год, нужно просто нормально провести посевную кампанию, подготовкой к которой мы сейчас и занимаемся», – отметила Ольга Абрамова.

Что касается продуктов питания, которые не производятся в Удмуртии, то, по мнению зампреда, в России достаточно ресурсов, чтобы закрывать все ниши товаров первой необходимости без импортных поставок.

«Да, надо признать, какие-то вещи в Удмуртии не производятся или производятся в минимальных объемах. Например, республика полностью завозит из других регионов зерно для хлебной промышленности. Мы выращиваем всего 1 200 тонн рыбы, прудового карпа. Но вместе с тем, конечно, ресурсы страны позволяют нам говорить о том, что у нас не будет нехватки в какой-то категории.

Конечно, на фоне нового санкционного давления у нас есть возможные риски по отдельным нишевым продуктам питания. Но вы знаете, что наши сельхозтоваропроизводители, фермерские хозяйства начинают осваивать рынок, например, крафтовых сыров, мясных изделий. Я в этом уверена, что в Удмуртской Республике продовольственного кризиса будет. Не для того наше сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, что бы кому не казалось, работают и развиваются», – заключила Ольга Абрамова.