Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Один телефонный звонок Лонгрид Спортивный подарок спортивному посёлку Лонгрид Любите цирк, друзья Лонгрид

До +2 градусов потеплеет в Удмуртии 28 февраля

07:15, 28 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
До +2 градусов потеплеет в Удмуртии 28 февраля
07:15, 28 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии
Фото: pixabay.com
189
0

На дорогах республики гололедица.

Ижевск. Удмуртия. В последний день зимы, в понедельник, 28 февраля, в Удмуртии ожидается переменная облачность. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

«Днём преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём -3…+2 градуса Цельсия», — говорится в сообщении.

Ночью и утром на дорогах республики ожидается гололедица.

Атмосферное давление 759 мм ртутного столба, относительная влажность 75%.

07:15, 28 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии