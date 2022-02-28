До +2 градусов потеплеет в Удмуртии 28 февраля

Ижевск. Удмуртия. В последний день зимы, в понедельник, 28 февраля, в Удмуртии ожидается переменная облачность. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

«Днём преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём -3…+2 градуса Цельсия», — говорится в сообщении.

Ночью и утром на дорогах республики ожидается гололедица.

Атмосферное давление 759 мм ртутного столба, относительная влажность 75%.