Солнечная активность может ухудшить качество телесигнала в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Активность Солнца может повлиять на качество телесигнала в Удмуртии. С 21 февраля в небе над регионом начнется весенняя солнечная интерференция. Об этом телезрителей предупреждает пресс-служба администрации Ижевска.

Известно, что от Солнца исходят не только световые, но радиоволны. Интерференция появляется, когда наша планета поворачивается к светилу таким образом, что Солнце оказывается ровно позади телевизионного спутника, на одной линии с приемной станцией на Земле.

В этот период сигнал со спутника перебивается более мощными радиоволнами Солнца. Спутник оказывается на одной линией с Солнцем и приемной станцией на несколько минут в сутки. Затем, благодаря вращению Земли, орбитальный аппарат уходит из-под «солнечной засветки».

На территории Удмуртии кратковременное пропадание телесигнала возможно с 12:37 до 13:15. Помехи могут длиться от нескольких секунд до 17 минут. Солнечная интерференция сохранится над республикой вплоть до 12 марта.

При этом отмечается, что в пиковые моменты радиопомех наземные ретрансляционные станции переключаются на сигнал с резервного спутника. Но не все телевизоры и цифровые приставки способны быстро «поймать» восстановившееся вещание. В оборудовании с устаревшим программным обеспечением могут накапливаться ошибки. Это выражается в замирании, рассыпании или полному пропаданию изображения на экранах.

Если картинка не восстанавливается, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Нужно просто на минуту оставить телевизор или приставку в выключенном состоянии и запустить снова. Если это не помогает, необходимо задать в меню автоматический поиск каналов, прием будет восстановлен.