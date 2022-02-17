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До -8 градусов ожидается в Удмуртии в четверг

07:39, 17 февраля, 2022
Андрей Бирюков
До -8 градусов ожидается в Удмуртии в четверг
07:39, 17 февраля, 2022
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
1075
0

Атмосферное давление будет чуть ниже нормы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в четверг, 17 февраля, ожидается до -8 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

В течение всего дня будет переменная облачность без осадков. Юго-западный и южный ветра будут поддувать со скоростью 4-9 м/с.

Температура воздуха днём составит -3…-8 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 82%.

07:39, 17 февраля, 2022
Андрей Бирюков
1075
0
#Удмуртия\n#погода