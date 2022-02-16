Пять очагов бешенства среди животных выявили в Удмуртии в 2021 году

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2021 году зарегистрировано 5 случаев бешенства среди животных. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Жителей республики укусили в Завьяловском, Каракулинском, Кизнерском, Сарапульском районах и в Ижевске. Все пострадавшие прошли курс вакцинации против бешенства, а в 5 очагах были проведены противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

Всего в Удмуртии в 2022 году от укусов животных пострадали 3915 жителей. Из них 2616 человек покусали собаки. Из числа обратившихся, 29,4% составили дети до 14 лет.

В 2021 году показатель обращаемости в больницы из-за укусов животных составил 257,2 на 100 тысяч населения. В 2020 году этот показатель был 275,5 на 100 тысяч населения. Если сравнивать со среднемноголетним уровнем — 308,2 на 100 тысяч населения, то он уменьшился на 20%.

Больше всего укусов были зафиксированы в Камбарском, Кизнерском, Каракулинском, Красногорском, Як-Бодьинском, Киясовском, Вавожском, Глазовском, Увинском, Алнашском, Завьяловском, Сюмсинском, Сарапульском, Шарканском, Юкаменском районах, а также в Воткинске и Можге.

Если человек подвергался риску инфицирования, то ему назначали курс лечебно-профилактической иммунизации. В минувшем году его прошли 3591 человек, а 165 жителей республики отказались прививок.