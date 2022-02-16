До -6 градусов ожидается в Удмуртии в среду

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в среду, 16 февраля, ожидается до -6 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

В течение всего дня будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Юго-западный ветер будет поддувать со скоростью 4-9 м/с.

Температура воздуха днём составит -1…-6 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 82%.