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До -6 градусов ожидается в Удмуртии в среду

07:15, 16 февраля, 2022
Андрей Бирюков
До -6 градусов ожидается в Удмуртии в среду
07:15, 16 февраля, 2022
Андрей Бирюков
186
0
#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
186
0

Атмосферное давление будет чуть ниже нормы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в среду, 16 февраля, ожидается до -6 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

В течение всего дня будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Юго-западный ветер будет поддувать со скоростью 4-9 м/с.

Температура воздуха днём составит -1…-6 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 82%.

07:15, 16 февраля, 2022
Андрей Бирюков
186
0
#Удмуртия\n#погода