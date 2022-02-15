В Ижевске задержали мужчину, разгуливающего по улице с ножом

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 32-летнего мужчину с ножом. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Удмуртской Республике.

Накануне в соцсетях горожане выложили видео, на котором пьяный мужчина ходил с ножом по одной из улиц Ижевска. Местный житель сообщил в полицию местонахождение данного человека, и туда выехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Правонарушителя обнаружили в подъезде жилого дома, где он громко кричал, нецензурно выражался, агрессивно себя вел, не реагировал на требования сотрудников Росгвардии и оказывал сопротивление при задержании.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что ранее он уже был судим.