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В Ижевске задержали мужчину, разгуливающего по улице с ножом

17:55, 15 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
В Ижевске задержали мужчину, разгуливающего по улице с ножом
17:55, 15 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
602
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Росгвардия\n#пьяные\n#нож\n#задержание
Фото: vk.com/zlou18
602
0

При задержании он оказал сопротивление.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 32-летнего мужчину с ножом. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Удмуртской Республике.

Накануне в соцсетях горожане выложили видео, на котором пьяный мужчина ходил с ножом по одной из улиц Ижевска. Местный житель сообщил в полицию местонахождение данного человека, и туда выехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. 

Правонарушителя обнаружили в подъезде жилого дома, где он громко кричал, нецензурно выражался, агрессивно себя вел, не реагировал на требования сотрудников Росгвардии и оказывал сопротивление при задержании.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что ранее он уже был судим.

17:55, 15 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
602
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Росгвардия\n#пьяные\n#нож\n#задержание