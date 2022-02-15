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В выходные Удмуртию вновь накроет снегопад

17:30, 15 февраля, 2022
Юрий Абашев
В выходные Удмуртию вновь накроет снегопад
17:30, 15 февраля, 2022
Юрий Абашев
317
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: pixabay.com
317
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Днём 16 февраля воздух прогреется местами до -1 градуса.

Ижевск. Удмуртия. В ночь с 15 на 16 февраля температура воздуха в Удмуртии будет в пределах -4…-7 градусов Цельсия. Как сообщили в пресс-службе регионального Гидрометцентра, днём в среду воздух прогреется до -1…-4 градусов.

17 февраля похолодает до -4…-8. В четверг ожидается до -2…-7 градусов, вероятность осадков вырастет, усилится ветер. В центральных районах республики возможен снег.

По предварительному прогнозу синоптиков, в выходные ожидается снежная и ветренная погода. температура воздуха существенно не поменяется.

17:30, 15 февраля, 2022
Юрий Абашев
317
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода