В выходные Удмуртию вновь накроет снегопад

Ижевск. Удмуртия. В ночь с 15 на 16 февраля температура воздуха в Удмуртии будет в пределах -4…-7 градусов Цельсия. Как сообщили в пресс-службе регионального Гидрометцентра, днём в среду воздух прогреется до -1…-4 градусов.

17 февраля похолодает до -4…-8. В четверг ожидается до -2…-7 градусов, вероятность осадков вырастет, усилится ветер. В центральных районах республики возможен снег.

По предварительному прогнозу синоптиков, в выходные ожидается снежная и ветренная погода. температура воздуха существенно не поменяется.