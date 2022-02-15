Обработка, IT, МСП: Удмуртия сфокусируется на поддержке эффективных для бюджета отраслей

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии поставило для себя задачу — в 2022 году диверсифицировать структуру экономики. Об этом заявил первый вице-премьер республики Константин Сунцов во время доклада «О результатах работы экономического блока правительства» на сессии Госсовета региона во вторник, 15 февраля.

Чиновник отметил, что больше половины промышленности и, как следствие, большую часть поступлений в бюджет республики занимает ОПК и нефтяная отрасль ― это максимально зависимые от внешних факторов отрасли.

«Мы видим единственно верное решение ― диверсификация структуры экономики без снижения нефтедобычи и ОПК, через уверенный рост других отраслей. Но для того чтобы диверсификация экономики действительно повлияла на перераспределение налогов в пользу остающихся в регионе, нам в своей дальнейшей работе важно сфокусироваться на поддержке тех отраслей, которые показывают максимальную эффективность для бюджета. Это обрабатывающие производства, ИТ-сфера, малое и среднее предпринимательство, экспорт», — пояснил Константин Сунцов.

Для осуществления этого правительство планирует продолжить работу над упрощением административных барьеров. Например, через принятие в Удмуртии «Закона о защите и поощрении капиталовложений», упрощении процедур получения льготных кредитов для начинающего бизнеса, «тайный клиент» по оценке работы муниципальных образований с бизнесом и инвесторами.

Во-вторых, власти республики планируют стимулировать инвесторов за счёт развития инфраструктуры. Например, это «Механизм 1704», в рамках которого правительственной комиссией России уже одобрено 11 новых инвестпроектов Удмуртии с объёмом инвестиций в 9,6 млрд рублей, стоимостью инфраструктуры в 2,3 млрд рублей и созданием 3 276 рабочих мест.

Также для повышения доступности производственных площадей для предпринимателей разработана «Промышленная ипотека». Резиденты будущего индустриального парка «Ижевск» смогут построить или приобрести площади с авансовым платежом в 10% и рассрочкой на 10 лет с удорожанием 7,5% в год.

В-третьих, это налоговые преференции. Напомним, в настоящее время резиденты ТОСЭР «Глазов» и «Сарапул» могут пользоваться льготами по налогу на имущество, землю и прибыль. В 2022 году планируется также освободить их от уплаты налога на имущество, построенное в рамках реализации инвестпроекта, вне территорий опережающего развития.

«Мы готовим заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Ижевск». Начиная с 2023 года, потенциальным инвесторам будут предложены инвестплощадки с готовой инфраструктурой для открытия новых производств», — сказал Сунцов.

Он отметил, что общий объём инвестиций в результате создания ОЭЗ «Ижевск» к 2030 году прогнозируется в объёме 30 млрд рублей, количество новых рабочих мест — 2 000.