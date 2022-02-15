До -7 градусов ожидается в Удмуртии во вторник

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во вторник, 15 февраля, ожидается до -7 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

В течение всего дня будет облачно, ожидается небольшой снег. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

Температура воздуха днём составит -2…-7 градусов. Атмосферное давление в норме — 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 86%. На дорогах присутствует снежный накат.