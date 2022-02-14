До -12 градусов похолодает в Удмуртии в понедельник

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в понедельник, 14 февраля, ожидается до -12 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

В течение всего дня будет облачно. Местами ожидается небольшой снег. Северо-западный ветер с переходом на южный будет поддувать со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха днём составит -7…-12 градусов. Атмосферное давление в норме — 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 86%.