23 февраля в Ижевске состоятся семейные соревнования «Зарница отцов»

Ижевск. Удмуртия. Военизированная игра «Зарница отцов» пройдет в Ижевске в День защитника Отечества. К участию в соревнованиях приглашаются тандемы «папа-ребенок», сообщает пресс-служба администрации города.

Участникам предлагается сформировать команды в составе: 5 пап плюс 5 детей, ребятам должно быть не менее 12 и не более 16 лет. Каждая команда обязана иметь свою отличительную эмблему.

Программа «Зарницы» включает в себя соревнования по стрельбе из пневматического оружие, скоростное облачение в армейский костюм химзащиты, сборку-разборку автомата Калашникова, снаряжение и разряжение автоматного магазина, метание холодного оружие. Кроме того, предусмотрены спортивный этап и интеллектуальные состязания.

10 лучших сборных по итогам основных испытаний примут участие в финальном этапе «Военизированная эстафета», капитаны команд сразятся в личном первенстве.

«Зарница отцов» состоится 23 февраля в сквере имени оружейника Драгунова, регистрация команд начнется в 10:00. Подробности можно уточнить по телефону организаторов: 68-75-01.