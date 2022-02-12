Бывший директор республиканского медколледжа стала замминистра здравоохранения Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заместителем министра здравоохранения назначили Наталью Якимову. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

В новой должности она начала работать с 11 февраля.

Теперь под контролем экс-директора республиканского медицинского колледжа имени Федоры Пушиной будут вопросы развития системы здравоохранения Удмуртии, исполнения нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Также она будет контролировать кадровую политику системы здравоохранения и другое.

Наша справка: Якимова Наталья Витальевна окончила Ижевскую государственную медицинскую академию. Далее в ГКБ №7 работала акушеркой и старшей медсестрой, потом стала заместителем главного врача Республиканской детской клинической больницы, директором Республиканского центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения.

С 2018 года Наталья Якимова начала возглавлять Республиканский медицинский колледж им. Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной.

За время своей медицинской деятельности стала кандидатом наук и заслуженным работником здравоохранения Удмуртской Республики.