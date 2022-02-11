Облачную со снегопадами погоду прогнозируют в Удмуртии 11 февраля

Ижевск. Удмуртия. Умеренные снегопады прогнозируют в Удмуртии в пятницу, 11 февраля. Облачная погода сохранится на всей территории региона, сообщает республиканское управление МЧС России согласно информации Удмуртского Гидрометцентра.

Днем в Удмуртии будет дуть южный ветер, его скорость составит 6-11 метров в секунду. Температура воздуха и в дневные, и в ночные часы – 5-10 градусов ниже нуля.

Атмосферное давление опустится ниже нормальных значений – 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 86%.