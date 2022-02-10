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В Можгинском районном суде рассмотрят дело об убийстве 17-летней давности

17:30, 10 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
В Можгинском районном суде рассмотрят дело об убийстве 17-летней давности
17:30, 10 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
157
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#Алнаши\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#убийство
Фото: twenty20.com
157
0

В 2005 году следствию не удалось найти обвиняемого.

Алнаши. Удмуртия. В Удмуртии осудят злоумышленника, обвиняемого в убийстве 17-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В апреле 2005 года днем на автодороге село Алнаши — деревня Дятлево между двумя мужчинами произошел конфликт. Житель Алнашского района бейсбольной битой начал избивать лежащего на снегу мужчину. От множественных ударов по голове, туловищу, рукам и ногам потерпевший скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Следствию не удалось установить личность злоумышленника, и в августе 2005 года производство по данному делу приостановили.

В июне 2021 года производство возобновили, так как удалось установить причастность обвиняемого. За совершенное преступление мужчину могут лишить свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело направлено в Можгинский районный суд.

17:30, 10 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
157
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#убийство