В Можгинском районном суде рассмотрят дело об убийстве 17-летней давности

Алнаши. Удмуртия. В Удмуртии осудят злоумышленника, обвиняемого в убийстве 17-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В апреле 2005 года днем на автодороге село Алнаши — деревня Дятлево между двумя мужчинами произошел конфликт. Житель Алнашского района бейсбольной битой начал избивать лежащего на снегу мужчину. От множественных ударов по голове, туловищу, рукам и ногам потерпевший скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Следствию не удалось установить личность злоумышленника, и в августе 2005 года производство по данному делу приостановили.

В июне 2021 года производство возобновили, так как удалось установить причастность обвиняемого. За совершенное преступление мужчину могут лишить свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело направлено в Можгинский районный суд.