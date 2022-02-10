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Ветреную и снежную погоду прогнозируют в Удмуртии 10 февраля

07:15, 10 февраля, 2022
Андрей Поносов
Ветреную и снежную погоду прогнозируют в Удмуртии 10 февраля
07:15, 10 февраля, 2022
Андрей Поносов
332
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#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр\n#снег
Фото: pixabay
332
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Температура воздуха от 3 до 8 градусов ниже нуля.

Ижевск. Удмуртия. Ветер и снегопад снова накроют Удмуртию в четверг, 10 февраля. На дорогах снежные заносы, сообщает главное управление МЧС по республике согласно информации регионального Гидрометцентра.

Осадки будут сопровождаться южным ветром, его скорость составит 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем -3…-8°С, в ночные часы – от 5 до 10 градусов со знаком «минус».

Атмосферное давление 748 мм ртутного столба, что не превышает нормы, относительная влажность воздуха 87%.

07:15, 10 февраля, 2022
Андрей Поносов
332
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр\n#снег