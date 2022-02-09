Чиновницу из Сарапула осудили за привлечение осуждённых к ремонту квартиры

Сарапул. Удмуртия. Жительницу Сарапула осудили за преступления против государственной власти и интересов государственной службы. Информацию об этом разместили на сайте городского суда.

Напомним, 48-летнюю женщину обвиняли в том, что, являясь замглавы управления благоустройства администрации Сарапула, с 30 августа по 28 сентября 2021 года заставляла осуждённых, приговорённых к обязательным работам, делать ремонт в квартире своего сына.

Суд установил, что женщина, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности направила ряд осуждённых для выполнения работ по уборке квартиры, выносу мебели и строительного мусора из квартиры, а также производства ремонтных работ. При этом она дала указание находящемуся в её подчинении инженеру проставить отметки в листах ежедневного учёта отработанных часов по обязательным работам, не соответствующим действительности, взамен общественно полезного труда в виде работ по уборке территорий Сарапула.

Своими действиями подсудимая нарушила охраняемые законом интересы общества и государства, дискредитировала и подорвала авторитет суда, уголовно-исполнительной инспекции, нарушила отбывание осуждёнными наказания, соблюдения ими ограничений и предупреждения совершения новых преступлений.

Вину женщина признала в полном объёме, в содеянном раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе или в органах местного самоуправления на срок в 6 месяцев.

Также напомним, что в ноябре 2021 года за злоупотребление должностными полномочиями осудили начальника управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации Сарапульского района.