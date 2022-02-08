Жители Ижевска могут с пользой избавиться от старой одежды

Ижевск. Удмуртия. У жителей Ижевска появилась возможность освободить свои шкафы от ненужных вещей. В пункте сдачи вторсырья «Экодом» на улице Холмогорова начали принимать текстильные изделия, сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с коммунальными отходами.

В «Экодом», расположенный у ТЦ «Талисман», можно сдать старую одежду, полотенца, постельное белье, салфетки, скатерти, шторы. Их принимают в любом состоянии, но только чистые.

Вещи, пригодные для носки и в быту, будут распределять между благотворительными организациями. Хлопок пойдет на обтирочную ветошь для производственных нужд, а синтетику и смешанные ткани отправят на переработку в Пермь.

«Экодом» не принимает грязные вещи, сумки, обувь, верхнюю одежду, головные уборы, нижнее белье, подушки, одеяла, матрасы, изделия из ваты, капрона, поролона, кожи, экокожи, брезента, болоньи и меха.