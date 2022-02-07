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Экс-начальнице почтового отделения в Удмуртии вынесли приговор за присвоение казенных денег

17:40, 07 февраля, 2022
Андрей Поносов
Экс-начальнице почтового отделения в Удмуртии вынесли приговор за присвоение казенных денег
17:40, 07 февраля, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Вавож\n#ФСБ\n#МВД\n#суд\n#хищение
Фото: pixabay
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Хищение было совершено в крупном размере.

Вавож. Удмуртия. Бывшую руководительницу одного из отделений «Почты России» в Вавожском районе приговорили к уголовному наказанию. Женщину признали виновной в присвоении принадлежащих предприятию средств. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления ФСБ.

Причастность должностного лица к преступной деятельности установили сотрудники ФСБ совместно с полицейскими. Выяснилось, что находясь на посту начальника отделения почтовой связи, подсудимая присвоила деньги предприятия. Хищение было совершено в крупном размере.

Следственным управлением СК России по Удмуртии было возбуждено уголовное дело, материалы передали в суд.

Подсудимая полностью признала свою вину, дело было рассмотрено в особом порядке. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно.

17:40, 07 февраля, 2022
Андрей Поносов
50
0
#Удмуртия\n#Вавож\n#ФСБ\n#МВД\n#суд\n#хищение