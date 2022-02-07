Отрицательный ковид-тест биатлонистки из Можги и мечта папы Римского: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Позитивного начала трудовой недели желает дружный коллектив «Сусанина» всем своим читателям и предлагает отметить утро понедельника порцией добротных новостей. Поехали.

Золотой лед

Трехметровую олимпийскую медаль прославленной лыжницы Галины Кулаковой презентовали в Ижевске. 6 февраля на набережной городского пруда состоялось открытие V фестиваля ледовых скульптур «Удмуртский лед», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, темой нынешнего фестиваля стала сказка «12 месяцев». 24 скульптора из 9 регионов страны представили свое видение этого произведения. В общую концепцию добавили еще один элемент. Это первое олимпийское золото Удмуртии. Ровно полвека назад – 6 февраля 1972 года – его выиграла воткинская лыжница Галина Алексеевна Кулакова на Олимпийских играх в Саппоро. На открытии фестиваля побывала и сама победительница.

Журчат ручьи

Полгода журчал ручей на улице Школьной в поселке Балезино. Коммунальная авария произошла еще в августе 2021 года, устранили ее только под конец зимы, сообщает отделение Общероссийского народного фронта в Удмуртской Республике.

Порыв на трубопроводе заливал территорию в микрорайоне «Лесобаза». Жители частных подворий опасались затопления своих участков.

«Ремонтные работы по улице Школьной завершены, течь устранена. Водоснабжение микрорайона «Лесобаза» восстановлено», – сообщил глава поселка Балезино Илья Лекомцев, лично курировавший операцию.

Ковид не подтвердился

Можгинская биатлонистка Валерия Васнецова сдала в Пекине отрицательный тест на коронавирус. Об этом она сообщила на своей страничке в «Инстаграмм», разместив фото с результатами исследования, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее спортсменка из Удмуртии по прибытию на Олимпиаду в Пекин прошла тестирование на ковид, обследование показало наличие вируса. Ее поместили на восьмидневный карантин. Тренерский штаб заявил о замене Васнецовой на Евгению Буртасову.

Во время изоляции биатлонистка жаловалась на отсутствие нормального питания и возможности поддерживать физическую форму.

Мечта папы

Глава римско-католической церкви Франциск поделился мечтой детства. 6 февраля в ток-шоу на итальянском государственном телевидении RAI он признался, что в юном возрасте хотел стать мясником, пишут «Известия».

Ярким воспоминанием детства нынешнего папы Римского стал вид мясника за рыночным прилавком. Продавец был одет в фартук, из кармана которого выглядывали деньги.

Напомним, папа Франциск происходит из семьи итальянских эмигрантов в Аргентине. «И я сказал, что хотел бы быть мясником. Когда меня спросили почему, я ответил: «Вон сколько у него денежек!», — рассказал понтифик.

Также предстоятель признался, что в молодости намеревался стать врачом, но «когда пришло призвание, поступил в семинарию».

Кроме того, во время ток-шоу папа порассуждал на тему экологии, бытовых отходов, проблем мигрантов и вечного вопроса отцов и детей.