В Ижевске изменился график работы регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД

Режим остальных регистрационных подразделений в Удмуртии не изменился.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске изменился график работы межрегионального регистрационно-экзаменационного отделения управления ГИБДД МВД по Удмуртии. Об этом сообщили в 1-м отделе ведомства.
«Проведённый мониторинг количества оказанных в 2021 году государственных услуг по регистрации транспортных средств в МРЭО ГИБДД МВД по Удмуртской Республике показывает, что наиболее востребованными днями оказания государственных услуг являются понедельник — четверг, а наименее востребованным днём — воскресенье», — говорится в сообщении.
Поэтому в целях сокращения времени ожидания заявителей для получения государственных услуг было принято решение об изменении с 7 февраля 2022 года режима работы МРЭО ГИБДД МВД по Удмуртии.
Теперь для получения государственной услуги по совершению регистрационных действий с транспортными средствами их владельцы могут обратиться в МРЭО ГИБДД МВД по Удмуртской Республике по следующему графику:
Понедельник – четверг — с 09:00 до 18:00;
Пятница — с 13:00 до 18:00;
Суббота — с 08:00 до 17:00;
Воскресенье — выходной день.
Режим работы остальных регистрационных подразделений ГИБДД МВД по Удмуртской Республике остался без изменений.