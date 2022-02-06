В Ижевске изменился график работы регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске изменился график работы межрегионального регистрационно-экзаменационного отделения управления ГИБДД МВД по Удмуртии. Об этом сообщили в 1-м отделе ведомства.

«Проведённый мониторинг количества оказанных в 2021 году государственных услуг по регистрации транспортных средств в МРЭО ГИБДД МВД по Удмуртской Республике показывает, что наиболее востребованными днями оказания государственных услуг являются понедельник — четверг, а наименее востребованным днём — воскресенье», — говорится в сообщении.

Поэтому в целях сокращения времени ожидания заявителей для получения государственных услуг было принято решение об изменении с 7 февраля 2022 года режима работы МРЭО ГИБДД МВД по Удмуртии.

Теперь для получения государственной услуги по совершению регистрационных действий с транспортными средствами их владельцы могут обратиться в МРЭО ГИБДД МВД по Удмуртской Республике по следующему графику:

Понедельник – четверг — с 09:00 до 18:00;

Пятница — с 13:00 до 18:00;

Суббота — с 08:00 до 17:00;

Воскресенье — выходной день.

Режим работы остальных регистрационных подразделений ГИБДД МВД по Удмуртской Республике остался без изменений.