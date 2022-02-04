Ремонт моста через реку Иж в Завьяловском районе Удмуртии закончат весной

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается ремонт моста через реку Иж на трассе Каменное — Можгинский тракт. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Работы по реконструкции сооружения началась в 2021 году и продолжатся до весны 2022 года. Как только сойдёт снег, здесь уложат асфальт. На сегодняшний день на мосту заменили пролёты, усилили опоры и установили барьерные ограждения.

Переправа имеет протяжённость более 330 метров и связывает два выезда из Ижевска — Сарапульский и Можгинский тракты. Её ремонт был вопросом безопасности, поскольку автомобильный трафик здесь большой.

Напомним, путепровод через железнодорожные пути находился в предаварийном состоянии с 2012 года. В 2021 году Удмуртия получила 200 млн рублей на ремонт мостов, включая этот.