В Удмуртии обновился рекорд полувековой давности по числу выпавших осадков

Ижевск. Удмуртия. Прошедшие снегопады в Удмуртии обновили несколько рекордов по числу выпавших осадков. Об этом сообщил республиканский Гидрометцентр.

Так, первый рекорд был зафиксирован 2 января 2022 года. В тот день выпало 8,5 мм осадков, тогда как в 1971 году — 7,5 мм. За январь отмечено превышение нормы по снегу на 155%.

Второй рекорд отмечен накануне, 3 февраля: в Ижевске выпало 5,4 мм осадков. Предыдущий высокий результат зафиксирован в 2016 году — 4,9 мм.

В пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики рассказали, что начало февраля будет снежным и тёплым: температура воздуха будет выше климатических норм на 8-11 градусов Цельсия. В свою очередь, при температуре от -4 и выше увеличивается риск схода снега с крыш, а также образования гололёда.

За январь 2022 года травматология Ижевска приняла 600 пациентов с травмами из-за гололёда. Чаще всего повреждения получали в Первомайском и Октябрьском районах удмуртской столицы. При этом сократилось число жалоб от жителей региона на очистку снега.

Напомним, в январе в Ижевске выпало 190% от месячной нормы осадков. Снега с улиц города вывезли больше, чем за зиму 2019-2020 годов.