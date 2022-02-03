В Ижевске увеличился размер пособия на похороны

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске повысили размер пособия для погребения до 8 тыс. рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

С 1 февраля 2022 года стоимость похорон оценивается в 8 009 рублей 38 копеек. В эту сумму входит оформление необходимых для погребения документов (бесплатно), предоставление и доставка гроба (3 269 рублей ровно), перевозка тела или его останков на кладбище или в крематорий (2 246 рублей 31 копейка), а также погребение или кремация с выдачей праха в урне (2 494 рубля 07 копеек).

Отметим, что в 2021 году пособие на погребение равнялось 7 388 рублям 73 копейкам.