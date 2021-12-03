До -5 градусов ожидается в Удмуртии в пятницу

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в пятницу, 3 декабря, ожидается до -5 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Днём будет облачно, пройдёт мокрый снег. Ожидается юго-западный ветер со скоростью до 6-11 м/с.

Температура воздуха днём составит 0…-5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы — 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 79%. На дорогах возможна гололедица.