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До -5 градусов ожидается в Удмуртии в пятницу

07:15, 03 декабря, 2021
Андрей Бирюков
До -5 градусов ожидается в Удмуртии в пятницу
07:15, 03 декабря, 2021
Андрей Бирюков
63
0
#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
63
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Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в пятницу, 3 декабря, ожидается до -5 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Днём будет облачно, пройдёт мокрый снег. Ожидается юго-западный ветер со скоростью до 6-11 м/с.

Температура воздуха днём составит 0…-5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы — 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 79%. На дорогах возможна гололедица.

07:15, 03 декабря, 2021
Андрей Бирюков
63
0
#Удмуртия\n#погода
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