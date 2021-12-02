Руководство компании пообещало увеличить число рабочих на стройке.

Завьялово. Удмуртия. Подрядчик нарушил график строительства яслей в селе Юськи Завьяловского района. Ситуацию взял на контроль председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава кабмина выехал на место стройки. Выяснилось, что отставание от графика подрядчик допустил не только по объективным причинам, в числе которых проблемы с поставками материалов, но и факторам, которые можно было бы исключить ежедневным контролем работ на объекте.

Сейчас три группы детского сада в селе Юськи временно располагаются в местной школе. Ввод нового здания яслей на 80 мест смог бы решить эту проблему.

Основной объем работ по проекту уже выполнен – здание заведено под крышу и готово к подключению тепла. Со 2 декабря подрядчик пообещал увеличить число рабочих на стройке.