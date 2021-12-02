До -6 градусов ожидается в Удмуртии в четверг

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во четверг, 2 декабря, ожидается до -6 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Днём будет облачно с прояснениями, пройдёт небольшой снег. Ожидается юго-западный ветер со скоростью до 7-12 м/с.

Температура воздуха днём составит -1…-6 градусов. Атмосферное давление ниже нормы — 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 81%. На дорогах возможна гололедица и снежный накат.