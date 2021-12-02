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До -6 градусов ожидается в Удмуртии в четверг

07:15, 02 декабря, 2021
Андрей Бирюков
До -6 градусов ожидается в Удмуртии в четверг
07:15, 02 декабря, 2021
Андрей Бирюков
423
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#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
423
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Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во четверг, 2 декабря, ожидается до -6 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Днём будет облачно с прояснениями, пройдёт небольшой снег. Ожидается юго-западный ветер со скоростью до 7-12 м/с.

Температура воздуха днём составит -1…-6 градусов. Атмосферное давление ниже нормы — 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 81%. На дорогах возможна гололедица и снежный накат.

07:15, 02 декабря, 2021
Андрей Бирюков
423
0
#Удмуртия\n#погода
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