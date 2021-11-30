Художественное единообразие: в Удмуртии представили обновленные оформительские решения для встречи 2022 года

Макеты плакатов и баннеров с поздравлениями можно получить бесплатно.

Ижевск. Удмуртия. Обновленные дизайнерские решения по новогоднему оформлению зданий и витрин представили в Удмуртии. Торговые центры, магазины и учреждения социальной сферы в городах и районах перед встречей 2022 года предлагается украсить в едином стиле. Об этом сообщает пресс-служба центра территориального развития Удмуртской Республики.

Фирменный стиль Нового года в Удмуртии успешно используется в оформлении праздничных мероприятий, общественных пространств и предприятий торговли начиная с 2019 года. Традиционно макеты плакатов, баннеров, наклеек и других украшений содержат надписи на русском и удмуртском языках.

Основным цветом оформления предлагается темно-зеленый, тексты представлены в белом исполнении, а контрастные элементы содержат голубой, малиновый, лесной зеленый, желтый и желто-зеленый цвета.

Макеты можно получить бесплатно, файлы доступны для скачивания в общераспространенных графических форматах.