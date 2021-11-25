В Вавожском районе открыли ферму с цифровым управлением на 864 коровы

В течение года введён в работу 41 подобный объект.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открыли три новые животноводческие фермы. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Так, 24 ноября запущен в работу молочный комплекс в Вавожском районе. Он рассчитан на содержание 864 голов крупного рогатого скота. Комплекс, который включает родительное отделение, является одним из передовых предприятий в сельхозотрасли по республике. В нём содержатся элитные и чистопородные животные, которые имеют высокую продуктивность. За 2020 год с коров надоили по 9 тыс. кг молока, за 2021 год ожидается результат 9,2 тыс. кг молока. Это больше, чем общий показатель продуктивности дойного стада: на 2020 год он составлял 6,9 тыс. кг.

Особенность работы нового комплекса заключается во внедрении информационных технологий. Специальная система будет следить за состоянием коров, а также выводить данные по надою и зоотехнические отчёты.

Кроме того, как сообщила зампред правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова, в Вавожский район вложено 320 млн рублей бюджетных средств агропромышленного комплекса республики. Муниципалитет является самым крупным получателем субсидий.



Также 24 ноября в Можгинском районе открыли телятник на 500 голов. Юных парнокопытных здесь будут растить холодным методом на соломенной подстилке. Кормить их будет специальная установка, которая подогревает и пастеризует (то есть обеззараживает и продлевает срок хранения) молоко.



В начале недели, 22 ноября, в Красногорском районе открыли молочно-товарную ферму. Она вместит в себя 300 голов. Её открытие создаст десяток новых рабочих мест.

Всего в течение 2021 года свою работу начал 41 сельскохозяйственный объект.