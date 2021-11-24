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Жителя Сарапула осудили за многолетнее надругательство над собственной дочерью

14:00, 24 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
Жителя Сарапула осудили за многолетнее надругательство над собственной дочерью
14:00, 24 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
935
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#несовершеннолетние\n#суд
Фото: twenty20.com
935
0

Обвиняемый пройдет амбулаторное лечение у врача-психиатра.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле вынесли приговор мужчине, который несколько лет совершал действия сексуального характера в отношении девочки. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

С 2012 по 2020 года житель Сарапула совершал действия сексуального характера с применением насилия в отношении собственной дочери 2006 года рождения. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК России («Иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, с применением насилия») и пункту «а» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей»).

24 ноября 2021 года 27-летнего обвиняемого осудили на 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд ограничил ему свободу на 2 года и установил ряд ограничений. Кроме того, мужчину отправят на амбулаторное лечение у врача-психиатра.

14:00, 24 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
935
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#несовершеннолетние\n#суд
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