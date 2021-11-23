Юная жительница Ижевска c самыми длинными волосами стала участницей телешоу

Посмотреть на красавицу с косой можно в телеэфире 23 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Юная жительница Ижевска стала рекордсменкой по длине своих волос. Как сообщил телеканал «Пятница!» в рамках шоу «Вундеркинды» в новом выпуске появится 13-летняя Арина Саяпова из столицы Удмуртии.

Напомним, по правилам шоу команда приглашённых звёзд с помощью интуиции должна угадать, какими талантами обладает каждый ребёнок в студии. За каждую ошибку команда детей получает денежный приз. В новом выпуске в команде вундеркиндов будет 13-летняя Арина Саяпова из Ижевска. Девушка попала в Книгу рекордов как обладательница самых длинных волос — их длина составляет 184 сантиметра.

Увидеть, удалось ли звёздам угадать талант вундеркинда из Ижевска, можно во вторник, 23 ноября, в 20:30 на телеканале «Пятница!».

Отметим, что в проекте «Вундеркинды» участвует больше ста талантливых детей из разных городов России от 3 до 16 лет. Среди них юные физики, композиторы, вокалисты, танцоры, рекордсмены Книги рекордов России и детской Книги мировых рекордов, армянской книги рекордов, ребенок-магнит, дрессировщица мини-пигов, гипнотизёр животных и многие другие.