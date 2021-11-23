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В Игринском районе Удмуртии сотрудникам скорой помощи не выплачивали ковидные надбавки

15:40, 23 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
В Игринском районе Удмуртии сотрудникам скорой помощи не выплачивали ковидные надбавки
15:40, 23 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
199
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#суд\n#скорая помощь
Фото: @arzik2
199
0

Суд обязал Минздрав республики исправить ситуацию.

Игра. Удмуртия. Игринский райсуд Удмуртии обязал районную больницу произвести выплаты стимулирующего характера водителям и фельдшерам скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.

Суд установил, что с апреля по октябрь 2020 года включительно водители и фельдшеры Игринской районной больницы осуществляли транспортировку граждан, у которых был установлен и подтверждён коронавирус, в ковидарии. При наличии фактических оснований для выплаты стимулирующего характера, предусмотренной постановлениями правительства России и Удмуртии, деньги им не начислялись и не выплачивались.

Изучив представленные сторонами доказательства, суд возложил на БУЗ УР «Игринская районная больница министерства здравоохранения Удмуртской Республики» обязанность начислить и выплатить работникам станции скорой медицинской помощи районной больницы выплаты стимулирующего характера в размере от 25 000 до 75 000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

15:40, 23 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
199
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#суд\n#скорая помощь
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