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Вкусно и полезно: две школьные столовые из Удмуртии участвуют во всероссийском конкурсе

11:10, 22 ноября, 2021
Андрей Поносов
Вкусно и полезно: две школьные столовые из Удмуртии участвуют во всероссийском конкурсе
11:10, 22 ноября, 2021
Андрей Поносов
69
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#Игра\n#школы\n#школьная столовая\n#здоровое питание\n#конкурс
Фото: пресс-служба Минпросвещения России
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За звание лучших организаторов питания борются ижевская школа №80 и игринская СОШ №4.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сотрудники двух школьных пищеблоков добились участия в заключительном этапе всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы». Победителями республиканского этапа признаны ижевская школа №80 и игринская СОШ №4, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

Всероссийский конкурс «Лучшая столовая школы» стартовал 11 октября. Он проходит под патронажем Минпросвещения России и Всероссийского педагогического собрания.

Конкурс проходит в 3 этапа, федеральный завершится 1 декабря. Участников оценит профессиональная комиссия, состоящая из экспертов научных учреждений и индустрии питания.

Победителей определят на основании гигиенической оценки меню, а также соответствия принципам здорового питания, в том числе за счет включения в блюда витаминных комплексов.

11:10, 22 ноября, 2021
Андрей Поносов
69
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Игра\n#школы\n#школьная столовая\n#здоровое питание\n#конкурс
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