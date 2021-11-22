Вкусно и полезно: две школьные столовые из Удмуртии участвуют во всероссийском конкурсе

За звание лучших организаторов питания борются ижевская школа №80 и игринская СОШ №4.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сотрудники двух школьных пищеблоков добились участия в заключительном этапе всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы». Победителями республиканского этапа признаны ижевская школа №80 и игринская СОШ №4, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

Всероссийский конкурс «Лучшая столовая школы» стартовал 11 октября. Он проходит под патронажем Минпросвещения России и Всероссийского педагогического собрания.

Конкурс проходит в 3 этапа, федеральный завершится 1 декабря. Участников оценит профессиональная комиссия, состоящая из экспертов научных учреждений и индустрии питания.

Победителей определят на основании гигиенической оценки меню, а также соответствия принципам здорового питания, в том числе за счет включения в блюда витаминных комплексов.