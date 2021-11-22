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Кировская фабрика будет выпускать куклы в удмуртских нарядах

08:30, 22 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Кировская фабрика будет выпускать куклы в удмуртских нарядах
08:30, 22 ноября, 2021
Андрей Бирюков
358
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#Удмуртия\n#Сарапул\n#Кировская область
Фото: Центр развития туризма Кировской области
358
0

Предприятие уже заинтересовалось идеей выпуска куклы — Золотой Сарапули.

Киров. Кировская область. Сотрудники Сарапульского музея-заповедника и экскурсионного центра «Влюбиться в Удмуртию» с рабочим визитом посетили Киров. Об этом сообщает Центр развития туризма Кировской области. 

На встрече была достигнута договорённость о сотрудничестве музея из Сарапула и кировской фабрики «Весна», специализирующейся на выпуске детских игрушек и товаров. Теперь она будет выпускать своих кукол в нарядах удмуртского народа. Представители Удмуртии считают, что такое сотрудничество поможет реализовать совместные выставки. Так, фабрика уже заинтересовалась идеей выпуска куклы — Золотой Сарапули, являющейся символом Сарапула. 

По итогу переговоров также достигнута договорённость об открытии представительства «Весны» на базе туристско-информационного центра Удмуртии. 

08:30, 22 ноября, 2021
Андрей Бирюков
358
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#Кировская область
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