Кировская фабрика будет выпускать куклы в удмуртских нарядах

Предприятие уже заинтересовалось идеей выпуска куклы — Золотой Сарапули.



Киров. Кировская область. Сотрудники Сарапульского музея-заповедника и экскурсионного центра «Влюбиться в Удмуртию» с рабочим визитом посетили Киров. Об этом сообщает Центр развития туризма Кировской области.

На встрече была достигнута договорённость о сотрудничестве музея из Сарапула и кировской фабрики «Весна», специализирующейся на выпуске детских игрушек и товаров. Теперь она будет выпускать своих кукол в нарядах удмуртского народа. Представители Удмуртии считают, что такое сотрудничество поможет реализовать совместные выставки. Так, фабрика уже заинтересовалась идеей выпуска куклы — Золотой Сарапули, являющейся символом Сарапула.

По итогу переговоров также достигнута договорённость об открытии представительства «Весны» на базе туристско-информационного центра Удмуртии.