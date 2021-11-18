17-летняя ижевчанка Дарья Ченубытова стала юной красой России

В конкурсе принимали участие 43 девушки.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка Дарья Ченубытова победила в номинации «Юная краса России» в конкурсе «Краса России». Об этом сообщается на странице мероприятия в соцсети Instagram.

На сайте проекта указано, что девушке 17 лет. Её рост составляет 172 см, а параметры фигуры — 91-65-96.

Звание «Краса России» досталось 19-летней жительнице Подмосковья Екатерине Вельмакиной. Рост девушки — 180 см, параметры фигуры — 80-60-90.

Первой вице-мисс стала 21-летняя Дания Шарипова из Татарстана. Ей 21 год, рост 174 см, а фигура — 80-58-88.

Всего в конкурсе принимали участие 43 девушки.

Отметим, что конкурс проводится в России с 1995 года.