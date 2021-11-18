На 100 000 рублей оштрафовали пивные магазины в Ижевске за работу в ночное время

Нарушения были зафиксированы ещё в конце августа.

Ижевск. Удмуртия. Первомайский райсуд Ижевска привлёк к административной ответственности организацию за осуществление деятельности по оказанию населению услуг общественного питания в ночное время в нарушение установленных правил. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Суд установил, что 18 и 19 августа 2021 года около 23:00 в торговом объекте «Вобла», а также 20 августа около 23:00 в торговом объекте «Бочка» организация осуществляла деятельность по оказанию населению услуг общественного питания в ночное время суток без полного технологического цикла производства в нарушение действующих в республике ограничений из-за пандемии коронавируса.

Изучив материалы дел, учитывая характер совершённых административных правонарушений, суд признал организацию виновной и назначил штрафа в 100 000 рублей.

Постановления в законную силу не вступили.