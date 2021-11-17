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Аграрии Удмуртии в 2021 году восстановили более 8,5 тысяч гектаров земель

08:30, 17 ноября, 2021
Юрий Абашев
Аграрии Удмуртии в 2021 году восстановили более 8,5 тысяч гектаров земель
08:30, 17 ноября, 2021
Юрий Абашев
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство
Фото: pixabay.com
39
0

Площадь приблизительно равна территории Сарапула.

Ижевск. Удмуртия. Более 8 700 гектаров земель удалось восстановить аграриям Удмуртии. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава республики Александр Бречалов.

Восстановлением земель республика занимается с 2017 года. За прошедшие годы 35 гектаров плодородной почвы начали приносить урожай. Лидером по вводу земли в сельхозобород стал Сарапульский район — 3 300 га.

На поднятие земель аграриям в 2021 году из республиканского бюджета выделено 44 млн рублей. На сегодняшний день в республике неиспользуется 200 тыс. га пахоты.

08:30, 17 ноября, 2021
Юрий Абашев
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство
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