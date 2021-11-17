Аграрии Удмуртии в 2021 году восстановили более 8,5 тысяч гектаров земель

Площадь приблизительно равна территории Сарапула.

Ижевск. Удмуртия. Более 8 700 гектаров земель удалось восстановить аграриям Удмуртии. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава республики Александр Бречалов.

Восстановлением земель республика занимается с 2017 года. За прошедшие годы 35 гектаров плодородной почвы начали приносить урожай. Лидером по вводу земли в сельхозобород стал Сарапульский район — 3 300 га.

На поднятие земель аграриям в 2021 году из республиканского бюджета выделено 44 млн рублей. На сегодняшний день в республике неиспользуется 200 тыс. га пахоты.