300 новобранцев: в Удмуртии продолжаются отправки призывников в Вооруженные силы

Призывные комиссии республики проверят на годность к службе около 10 тысяч молодых людей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии около 10 тыс. молодых людей пройдут проверку на годность к военной службе. В республике продолжается осенняя призывная кампания.

Напомним, осенний призыв на срочную службу в вооруженные силы стартовал 1 октября. В Удмуртии были сформированы 30 призывных комиссии при всех муниципальных образованиях. Их работу координирует республиканская призывная комиссия.

Как сообщил заместитель начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу республиканского военного комиссариата Станислав Сон, для отбора на срочную службу в военкоматы Удмуртии вызовут около 10 тыс. юношей. Из них до 31 декабря порядка 1,4 тыс. направят в войска.

Первые отправки с центрального сборного пункта уже прошли. Армейские ряды пополнили около 300 молодых людей из Удмуртии, в их числе 50 ижевчан.

Как и в прошлую кампанию, принимается ряд мер для предотвращения заражения новобранцев коронавирусом. Все призывники проходят дополнительный медосмотр и экспресс-тестирование на центральном сборном пункте. В период отправки в войска запрещены встречи с родственниками и друзьями.

Призывников до места службы доставляют в отдельных вагонах. После того как юноши попадут в свои подразделения, им предстоит двухнедельный карантин, проживание и обучение для них будет организовано в изолированной казарме.