Снег, похолодание и гололедица: какая погода ждёт жителей Удмуртии на этой неделе

Температура воздуха днем опустится до -6 градусов Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. Снежный накат и гололедица ожидаются в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

В ночь на 12 ноября в регионе будет тёплый фронт циклона из Северной Атлантики, в результате чего ожидается снег. На дорогах образуется снежный накат и гололедица. Порывы ветра достигнут 13 м/с. Температура воздуха составит -1…-6 градусов Цельсия.

Днём 12 ноября осадков станет меньше, местами выпадет мокрый снег. Воздух прогреется до -2…+3 градусов. Ожидается небольшой гололёд.

13 ноября на погоду будет влиять частный циклон с центром южнее республики. Ожидается небольшой мокрый снег, однако в южных районах он будет умеренным. Температура останется без существенных изменений.

14 ноября в регион придёт холодный воздух. Температура воздуха ночью понизится до -4…-9 градусов, а днём составит -1…-6. Ожидается, что осадки в виде снега сохранятся вместе с гололедицей на дорогах.

Предварительный прогноз на следующую неделю показывает похолодание ночью до -7…-12 градусов, а днём до -3…-8. В отдельных районах ожидается снег.