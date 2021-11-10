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Внимание, водители: на дорогах Удмуртии ожидается гололедица

12:21, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
Внимание, водители: на дорогах Удмуртии ожидается гололедица
12:21, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
244
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гололедица
Фото: pixabay.com
244
0

Ночью 11 ноября столбики термометра опустятся ниже -11 градусов Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 11 ноября, на дорогах Удмуртии ожидается гололедица. С предупреждением к гражданам обратился Комитет по делам ГО и ЧС республики.

«По информации Гидрометцентра, ближайшей ночью температура воздуха в республике составит -6…-11°С. Днём 11 ноября местами прогнозируется небольшой снег, термометр покажет 0…-5°С. Ночью и утром на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Участников дорожного движения призвали быть максимально внимательными.

12:21, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
244
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гололедица
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