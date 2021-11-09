Жителей Удмуртии призвали не нарушать безмятежность диких птиц на водоёмах

Помощь специалистов необходима только раненым или вмёрзшим в лёд животным.

Ижевск. Удмуртия. Минприроды Удмуртии призвало жителей республики не изымать диких птиц из среды их обитания. Об этом пресс-служба министерства сообщила во вторник, 9 ноября.

«С наступлением осенних холодов и появлением льда на водоемах республики в СМИ и соцсетях появляются сообщения о замерзающих лебедях. Люди действительно сильно беспокоятся и готовы на многое: сесть в лодку, ловить лебедей по всему водоему, забрать их домой, подселить их к домашним уткам в сарай, отдать их в зоопарк или любому желающему, лишь бы не оставить на месте. Но специалисты-орнитологи предупреждают, что делать этого категорически нельзя», — рассказали в министерстве.

В Минприроды Удмуртии напомнили, что охрана и регулирование использования диких животных, птиц на территории республики относится к полномочиям лишь самого министерства. Пожарные-спасатели так же, как и обычные граждане, не могут и не имеют права изымать животных из среды их обитания. Это запрещено по закону.

«Лебеди прилетают ранней весной, в конце марта. Зачастую в это время лёд на водоёмах ещё только начинает вскрываться. Птицы безмятежно гуляют по льду и большими стаями встречают весну. Осенью же птицы часто остаются на водоёмах до установления льда. Когда он встаёт, птицы просто перемещаются в центр водоёма или в проточные места. Холодная вода не мешает птицам питаться и набираться сил перед дальним перелётом. Лебеди задерживаются на водоёмах и это нормально. Они обязательно улетят самостоятельно, когда посчитают нужным», — подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что исключениям являются случаи, когда птица ранена или вмёрзла в лёд. В таких ситуациях можно обращаться как в Минприроды, так и в Управление МЧС по Удмуртии.

Инспекторы министерства регулярно выезжают на замерзающие водоёмы, на которых были замечены лебеди. Как показывает практика, лебеди, у которых нет повреждений и есть корм, спокойно могут обитать до декабря даже в условиях минусовых температур, после чего улетают. Наблюдение за такими птицами будет продолжено до тех пор, пока они не покинут водоём.

«В связи с этим призываем жителей сообщать об обнаруженных на водоёмах лебедях лишь в случае обнаружения раненых или вмерзающих в лёд птиц», — обратились к гражданам в министерстве.

Телефоны спецдиспетчерской службы министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии: 27-13-60, 8-800-100-94-00