Промышленные предприятия Удмуртии в 2021 году в 3 раза увеличили объемы экспорта

За 9 месяцев поставки товаров и оборудования за рубеж выросли до 400 млн долларов США.

Ижевск. Удмуртия. Расширение экспортного потенциала и перспективные производственные проекты обсудили глава Удмуртии Александр Бречалов и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Глава российского Минпромторга отметил позитивную динамику промышленного экспорта в Удмуртии. За 9 месяцев 2021 года предприятия республики отгрузили зарубежным покупателям продукцию на сумму 399,4 млн долларов США. Согласно данным Федеральной таможенной службы, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем экспорта из Удмуртии вырос на 224,2%.

Ведущими отраслями промышленности в регионе остаются машиностроение, металлообработка, выпуск радиоэлектроники и продукции военного назначения. Рост индекса промышленного производства в Удмуртии за январь-сентябрь 2021 года составил 101,4%.

В рамках встречи Александр Бречалов и Денис Мантуров обсудили текущее положений предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, а также перспективы развития промышленной площадки на бывшем объекте по уничтожению химического оружия в Кизнере.

В завершение глава Удмуртии поблагодарил Дениса Мантурова за плодотворное сотрудничество и отметил, что в 2021 году 30 промышленных предприятий республики получили финансовую поддержку Минпромторга России в рамках конкурса по софинансированию региональных программ.

Также, по словам Александра Бречалова, благодаря оперативной работе, которую ведет министерство промышленности и торговли России, лечебные учреждения республики своевременно получили медицинский кислород, который применяется при спасении больных коронавирусом. Эти поставки позволили предотвратить риск возникновения нехватки кислорода в больницах, что особенно ценно в сегодняшней сложной эпидемиологической ситуации, подчеркнул глава Удмуртии.