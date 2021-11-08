Горьковская железная дорога рассказала о профилактике коронавируса на своих объектах

В зданиях установлены антисептики, а персонал имеет защитные средства.

Ижевск. Удмуртия. На железнодорожных вокзалах Удмуртии проводятся рейды по соблюдению масочного режима. Как сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги, пассажирам постоянно напоминают о необходимости профилактики коронавируса.

Также в зданиях вокзалов установлены антисептики для обработки рук, имеется разметка для соблюдения социальной дистанции, на сидения нанесены наклейки с рассадкой пассажиров — между ними должно соблюдаться расстояние 1,5-2 метра. Все контактирующие с людьми работники, включая проводников и охрану, обеспечены масками, перчатками и антисептиками.

Подвижной состав проходит обработку обеззараживающими веществами. Вагоны стали чаще мыть как между рейсами, так и в пути следования. Кроме того, в них имеются ультрафиолетовые лампы, которые убивают микробов.

Проводники при посадке пассажиров и в пути следования поезда замеряют температуру пассажиров бесконтактными термометрами.

Железнодорожники напоминают, что на вокзалах и в поездах ношение масок обязательно.