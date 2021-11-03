Перспективы ковидных ограничений в Удмуртии, секретные закупки Росгвардии и запрет на турецкие лимоны: новости к этому часу

О чем написали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Утро, среда, погода стабильна, полет нормальный. Всем, кто переживает будни на изоляции – успеха в домашних делах, кто отправился на работу – берегите себя. Пока же посмотрим, о чем написали СМИ со вчерашнего вечера.

Будем действовать по ситуации

Ограничительные меры по коронавирусу в Удмуртии после праздничных дней могут продлить или даже ужесточить. Все будет зависеть от темпов вакцинации. Об этом заявил глава республики 2 ноября в прямом эфире.

По словам Александра Бречалова, если темпы вакцинации сохранятся на сегодняшнем высоком уровне, правительство региона будет стремиться к смягчению антиковидного режима. Если прививочная кампания пойдет на спад, решение будет приниматься в сторону продления или даже ужесточения ограничений. Глава региона пообещал определиться с этим до пятницы включительно.

Упустили шанс

Хоккеисты «Ижстали» уступили в домашнем матче «Южному Уралу». Встреча с командой из Орска состоялась 2 ноября и завершилась со счетом 2:5 не в пользу хозяев льда, сообщается на официальной странице сталеваров в сети в «ВКонтакте».

В первые два периода у ижевчан еще были шансы на победу, но третья 20-минутка стала роковой для «Ижстали». Играя в меньшинстве, сталевары умудрились заработать крупный штраф, гости не преминули воспользоваться выгодной ситуацией и забили 2 шайбы. На последних минутах «Ижсталь» вывела вместо вратаря шестого полевого игрока и не смогла защитить ворота.

Главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин высказался о качестве подготовки своей команды так: «Уровень технического мастерства наших спортсменов очень низкий. Только кропотливой работой от начала и до конца можно добиваться результатов».

Прелестная трусишка

Монечка – прелестная трусишка, но изюминка в девчонке, безусловно, есть. Наверное, эта добрая кошечка перестанет бояться всех и вся, если попадет в заботливые руки? Как считаете?

Секретные закупки

Данные о закупках Федеральной службы охраны и Росгвардии исчезнут из свободного доступа. С 1 января 2022 года они будут проводиться только на закрытых торгах. Как пишут «Известия», соответствующее распоряжение было подписано 30 октября председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«С 1 января 2022 года ведомства должны будут при закупках товаров, работ и услуг применять закрытые конкурентные способы определения поставщиков», — говорится в распоряжении.

В документе также упомянуты Минобороны, Служба военной разведки и ФСБ — для этих структур закупки останутся закрытыми.

Не нужен лимон нам турецкий

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию лимонов из Турции. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт ведомства, в цитрусовых обнаружили превышение предельно допустимой концентрации пестицидов.

Импорт турецких лимонов остановят с 3 ноября во избежание отравлений среди российских потребителей. Ранее завезенные партии изымут со складов и полок магазинов.