Перспективы ковидных ограничений в Удмуртии, секретные закупки Росгвардии и запрет на турецкие лимоны: новости к этому часу

О чем написали СМИ в последние несколько часов.
Ижевск. Удмуртия. Утро, среда, погода стабильна, полет нормальный. Всем, кто переживает будни на изоляции – успеха в домашних делах, кто отправился на работу – берегите себя. Пока же посмотрим, о чем написали СМИ со вчерашнего вечера.
Будем действовать по ситуации
Ограничительные меры по коронавирусу в Удмуртии после праздничных дней могут продлить или даже ужесточить. Все будет зависеть от темпов вакцинации. Об этом заявил глава республики 2 ноября в прямом эфире.
По словам Александра Бречалова, если темпы вакцинации сохранятся на сегодняшнем высоком уровне, правительство региона будет стремиться к смягчению антиковидного режима. Если прививочная кампания пойдет на спад, решение будет приниматься в сторону продления или даже ужесточения ограничений. Глава региона пообещал определиться с этим до пятницы включительно.
Упустили шанс
Хоккеисты «Ижстали» уступили в домашнем матче «Южному Уралу». Встреча с командой из Орска состоялась 2 ноября и завершилась со счетом 2:5 не в пользу хозяев льда, сообщается на официальной странице сталеваров в сети в «ВКонтакте».
В первые два периода у ижевчан еще были шансы на победу, но третья 20-минутка стала роковой для «Ижстали». Играя в меньшинстве, сталевары умудрились заработать крупный штраф, гости не преминули воспользоваться выгодной ситуацией и забили 2 шайбы. На последних минутах «Ижсталь» вывела вместо вратаря шестого полевого игрока и не смогла защитить ворота.
Главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин высказался о качестве подготовки своей команды так: «Уровень технического мастерства наших спортсменов очень низкий. Только кропотливой работой от начала и до конца можно добиваться результатов».
Прелестная трусишка
Монечка – прелестная трусишка, но изюминка в девчонке, безусловно, есть. Наверное, эта добрая кошечка перестанет бояться всех и вся, если попадет в заботливые руки? Как считаете?
Секретные закупки
Данные о закупках Федеральной службы охраны и Росгвардии исчезнут из свободного доступа. С 1 января 2022 года они будут проводиться только на закрытых торгах. Как пишут «Известия», соответствующее распоряжение было подписано 30 октября председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
«С 1 января 2022 года ведомства должны будут при закупках товаров, работ и услуг применять закрытые конкурентные способы определения поставщиков», — говорится в распоряжении.
В документе также упомянуты Минобороны, Служба военной разведки и ФСБ — для этих структур закупки останутся закрытыми.
Не нужен лимон нам турецкий
Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию лимонов из Турции. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт ведомства, в цитрусовых обнаружили превышение предельно допустимой концентрации пестицидов.
Импорт турецких лимонов остановят с 3 ноября во избежание отравлений среди российских потребителей. Ранее завезенные партии изымут со складов и полок магазинов.