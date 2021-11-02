Протокол для Омара Хайяма в Ижевске, слово года в России и запасы на зиму в Китае: новости к этому часу

Что обсуждали в СМИ и соцсетях со вчерашнего вечера.

Ижевск. Удмуртия. Второй день полурабочей недели начинается. Надеемся, все уже постепенно привыкают к холодам, и предлагаем с утра разогреться порцией новостей. Поехали.

Омар Хайям не носил маску. За что и наказали

В Ижевске продолжаются проверки по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. 1 ноября очередная инспекция проверила 36 автобусов и троллейбусов, на нарушителей составлено 11 административных протоколов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Среди пренебрегших мерами безопасности оказался Омар Хайям. Тезка и однофамилец знаменитого восточного поэта признался проверяющим, что масочный режим старается не нарушать, просто выкинул старую маску, а новую купить забыл. Омару также выписали протокол об административном нарушении.

Снова авария на водопроводе

Часть Воткинска из-за аварии на трубопроводе снова останется без воды. Отключение коснется жителей Привокзального микрорайона, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Подачу воды остановят 2 ноября с 9 утра, отключение продлится до окончания работ. Без воды останутся многоквартирные дома на улице Пролетарской, нечетные номера с 1 по 31, а также следующие адреса: Школьная, 2, 4, 6, 6а; Привокзальная, 1; Песчаная, 2; Лермонтова, 12; Железнодорожная, 37, 37а.

Также под отключение попадут ЦТП №№ 3, 5, 6, детские сады №№ 22, 44 и 45, школа № 1 и ряд предприятий торговли.

Не сходит с языка

Словом года в России стал «спутник». Частота его употребления среди россиян выросла в 9 раз. Об этом сообщают «Известия» на основании исследования, проведенного государственным институтом русского языка имени А. С. Пушкина.

Анализ наиболее употребляемых в СМИ и социальных сетях слов и выражений институт проводит ежегодно. По мнению филологов, увеличение частоты упоминаний «спутника» объясняется широким обсуждением вакцинации.

На втором месте по количеству употреблений оказалось слово «Афганистан», на третьем –словосочетанию «северный поток».

1 ноября слово 2021 года в английском лексиконе назвали составители Оксфордского словаря. Им стало слово vax, сокращенно от «вакцина». К сентябрю его употребление в англоязычных соцсетях выросло в 72 раза.

Запас карман не тянет

Правительство Китая призвало сограждан делать запасы на зиму. Местные власти обязали помочь населению иметь резерв продуктов и предметов первой необходимости. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство коммерции КНР.

Как говорится в сообщении министерства, жителям Поднебесной необходимо «делать в определенном количестве запасы, которые будут удовлетворять ежедневный спрос и спрос на случай чрезвычайной ситуации».

В свою очередь руководителям на местах предписывается создать центры по экстренному снабжению населения продовольствием и товарами повседневного спроса в условиях эпидемии или ЧС.