Жителей Ижевска попросили пожертвовать продукты для нуждающихся

Желающие могут принести необходимые вещи в нижний храм Михаило-Архангельского собора.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска попросили принести средства гигиены и продукты питания с действующим сроком годности для нуждающихся. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

Жителей Ижевска просят принести средства гигиены и продукты длительного хранения с действующим сроком годности. К ним относятся: мясные, рыбные и овощные консервы, бутилированная вода и соки, конфеты, печенье, шоколад, гель для душа, шампунь в одноразовых упаковках, влажные салфетки, складные зубные щётки, зубная паста, медицинские маски.

Всех желающих просят принести упомянутые вещи в нижний храм Михаило-Архангельского собора. Там находится домик с надписью «Мамино окно».

Помочь можно не только бездомным, но и нуждающимся семьям. Им понадобятся указанные выше вещи и продукты, а также средства бытовой химии в заводской упаковке и гигиенические средства по уходу за лежачими больными.