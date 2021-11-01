Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Жителей Ижевска попросили пожертвовать продукты для нуждающихся

08:30, 01 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Жителей Ижевска попросили пожертвовать продукты для нуждающихся
08:30, 01 ноября, 2021
Андрей Бирюков
335
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#благотворительность
Фото: unsplash.com
335
0

Желающие могут принести необходимые вещи в нижний храм Михаило-Архангельского собора.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска попросили принести средства гигиены и продукты питания с действующим сроком годности для нуждающихся. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

Жителей Ижевска просят принести средства гигиены и продукты длительного хранения с действующим сроком годности. К ним относятся: мясные, рыбные и овощные консервы, бутилированная вода и соки, конфеты, печенье, шоколад, гель для душа, шампунь в одноразовых упаковках, влажные салфетки, складные зубные щётки, зубная паста, медицинские маски. 

Всех желающих просят принести упомянутые вещи в нижний храм Михаило-Архангельского собора. Там находится домик с надписью «Мамино окно».

Помочь можно не только бездомным, но и нуждающимся семьям. Им понадобятся указанные выше вещи и продукты, а также средства бытовой химии в заводской упаковке и гигиенические средства по уходу за лежачими больными. 

08:30, 01 ноября, 2021
Андрей Бирюков
335
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#благотворительность
?>