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После осенних каникул школьники Удмуртии не уйдут на дистанционное обучение

09:25, 30 октября, 2021
Екатерина Сентемова
После осенних каникул школьники Удмуртии не уйдут на дистанционное обучение
09:25, 30 октября, 2021
Екатерина Сентемова
432
0
#Удмуртия\n#школы\n#коронавирус\n#обучение\n#школьники
Фото: twenty20.com
432
0

Эпидемиологическая ситуация в школах позволяет им учиться в очном формате.

Ижевск. Удмуртия. Школьники Удмуртии после каникул 8 ноября вновь пойдут в школы. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Их будут обучать в очном формате. Роспотребнадзор сообщил, что пока эпидемиологическая ситуация в школах позволяет работать в таком режиме, но с обязательным соблюдением профилактических мер.

Уровень заболеваемости в школах будет отслеживаться еженедельно и на этих данных будет решаться, в каком формате школьники продолжат обучение.

09:25, 30 октября, 2021
Екатерина Сентемова
432
0
#Удмуртия\n#школы\n#коронавирус\n#обучение\n#школьники
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