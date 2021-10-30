После осенних каникул школьники Удмуртии не уйдут на дистанционное обучение

Эпидемиологическая ситуация в школах позволяет им учиться в очном формате.

Ижевск. Удмуртия. Школьники Удмуртии после каникул 8 ноября вновь пойдут в школы. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Их будут обучать в очном формате. Роспотребнадзор сообщил, что пока эпидемиологическая ситуация в школах позволяет работать в таком режиме, но с обязательным соблюдением профилактических мер.

Уровень заболеваемости в школах будет отслеживаться еженедельно и на этих данных будет решаться, в каком формате школьники продолжат обучение.