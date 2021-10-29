В Ижевске осудили бывшую начальницу хозяйственного отдела администрации города

Пользуясь своим должностным положением женщина увеличивала себе зарплату.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осуждена бывший начальник хозяйственного отдела городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

43-летняя женщина, в 2021 году контролировала исполнение муниципального контракта по техническому обслуживанию и заправке картриджей для офисной техники, а также осуществляла приемку работ. Используя свое служебное положение, обвиняемая завышала объем выполненных работ. В результате этих действий исполнителю контракта перечисляли чуть больше средств из городского бюджета, чем было нужно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»). Подсудимая признала свою вину в полном объеме и добровольно возместила ущерб. Также в виде наказания ей назначили штраф 60 тыс. рублей.