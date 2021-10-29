Присвоенное звание «Серафимовская сестра» медсестре из Ижевска и переименование компании Facebook: новости к этому часу

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Последний рабочий день недели мы начинаем с традиционного обзора новостей.

Новое звание

Медсестра из Ижевска победила в конкурсе «Серафимовский врач». Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

В 2021 году конкурс «Серафимовский врач» проводился впервые. Из 58 заявок, поданных из 23 регионов России, только 7 медицинских работников получили почетное звание «Серафимовский врач», четыре — «Серафимовская сестра милосердия», а семь стали лауреатами премии преподобного Серафима Саровского.

Медсестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации БУЗ Удмуртской Республики «Городская клиническая больница №7» Ижевска Никифорова Нина получила звание «Серафимовская сестра милосердия».

Окультуриваемся дома

В 2021 году всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии.

Акция будет приурочена ко Дню народного единства. В этот раз все тематические мероприятия в музеях и театрах, выставочных и концертных залах, библиотеках и других культурных учреждениях пройдут в онлайн-формате.

В социальных сетях будут публиковаться записи мастер-классов и интервью, онлайн-экскурсии и многое другое. Пользователи соцсетей также смогут поучаствовать в акции, выложив публикации с хэштегами мыедины и #россияобъединяет.

Пушистая прелесть

Молодая шикарная киса Машуня ищет новый дом. При первом знакомстве она может немного осторожничать в общении, но очень быстро привыкнет и с удовольствием будет обниматься. Ей всего примерно 2-3 годика, она стерилизована, привита и готова стать Вашей любимицей!

Новое имя

Facebook переименуют в Meta. Об этом сообщает «Газета.ру».

Основатель компании Марк Цукерберг объявил о масштабном ребрендинге. По его словам, название Facebook уже не вмещает все то, что представляет собой компания. Переименование поможет развить новую онлайн-среду, где пользователи будут работать, общаться и играть в игры.

Названия приложений — Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp не поменяются.

Строительство

Впервые за всю историю Московского метро одновременно откроют 10 станций. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «М24».

Они расположатся на участке Большой кольцевой линии (БКЛ), в которой сейчас функционируют 12 станций. БКЛ может стать рекордсменом по протяженности.

Завершение карьеры

После альбома Voyage легендарная шведская группа ABBA завершит карьеру. Об этом сообщает «МИР24».

За последние 40 лет они выпускают новый альбом, и накануне его выхода, объявили, что их воссоединение было «разовой акцией».

Девятый студийный альбом Voyage, в котором будет 10 песен, выпустят 5 ноября 2021 года.