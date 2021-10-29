В Удмуртии предотвращен ввоз более 5 000 тонн зараженного зерна

Также пришлось сжечь более 1,5 тысячи штук срезов цветов и декоративной зелени.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили зараженные растения и зерно, ввозимые в Удмуртию. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С начала 2021 года под контролем управления в Удмуртию ввезли 2238,8 тыс. штук горшечных растений, срезов цветов и декоративной зелени, 173 тыс. т зерна для кормовых целей и продуктов его переработки.

Во время карантинного фитосанитарного контроля выявились 94 случая, когда ввозимая продукция была заражена карантинными объектами.

Более 1,5 тыс. штук срезов цветов и декоративной зелени из Колумбии и Эквадора и горшечных растений из Нидерландов оказались заражены. Также не прошли проверку 100 шт. срезов цветов роз.

Проверки фитосанитарного контроля были проведены и для зерна, которое должно было служить кормом. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили 84 случая заражения карантинными объектами, общим весом 5,1 тыс. т зерна.

Чтобы не допустить распространение карантинных объектов, всю цветочную продукцию пришлось сжечь, а фуражные грузы отправить на переработку.